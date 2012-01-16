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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 18:15 BJT

〔香港个股〕新加坡政府投资公司增持春天百货股份至5.02%

路透香港1月16日电---据香港联交所周一的资料显示,新加坡主权财富基金--新加坡政府投资公司(GIC)[GIC.UL]近日在市场上增持中国春天百货集团有限公司(0331.HK)的股份,持股升至5.02%.

联交所资料显示,GIC於上周四平均按每股1.08港元,在市场上购入春天百货564.4万股股份.本次增持後,其持股升至2.12168亿股,或5.02%的股份.

按规定,任何投资者首次持有一家上市公司逾5%股权,均须在三个交易日内向联交所申报.

春天百货为中国百货店营运商,其股份周一收盘持平於1.07港元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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