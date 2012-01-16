〔香港个股〕国泰航空称2011年度货运量按年降8.6%,客运量则升2.9%

路透香港1月16日电---香港主要航空公司--国泰航空(0293.HK)周一称,2011年全年货运量按年下降8.6%,客运量则升2.9%.

该公司的新闻稿称,去年载运货物及邮件共164.9万公吨,载运乘客则达2,758万人次.由於运力增加,去年的载货率降至67.2%,载客率亦降至80.4%.

国泰航空货运营业及市务总经理韦靖表示,传统年底货运旺季不复再,令极富挑战性的2011年未能以令人鼓舞的业绩表现作终结.

他说,"本港及内地等主要出口市场需求持续偏软,踏进2012年暂未见市况有好转的迹象."

客运方面,国泰航空收益管理总经理唐伟邦称,圣诞旺季期间需求强劲,头等及商务舱需求仍然畅旺,惟最大隐忧在於经济舱的收益率持续受压,尤以长途航线为甚.预期载客率会於农历新年回复高位水平,惟收益率仍受关注.

单计12月,国泰航空的货运量按年减少11.9%,客运量则升7.9%.

国泰航空周一收跌1.57%,报13.76港元.(完)