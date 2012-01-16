〔香港个股〕恒大地产今年合同销售目标800亿元,料下半年市况好转(更新版)

(新增细节)

* 2012年合同销售目标800亿元人民币

* 有信心超额完成全年目标

* 料下半年内地楼市好转

* 澄清缩减"定编"而非裁员

路透香港1月16日电---聚焦中国三线城市的房地产商--恒大地产(3333.HK)设订2012年的合同销售额目标为800亿元人民币,与去年完成的销售金额相若;主席许家印预期,今年首季房地产市场仍处低谷,但下半年可望有所好转.

恒大地产率先公布新一年的合同销售目标,但数字却较为保守.许家印周一在记者会上表示,公司发展今年开始进入稳定增长期,考虑的因素和市场的不确定因素较多,所以目标是按稳健经营而订.

"2012年的销售目标较去年的(目标)有较大增幅,我们也希望今年的成绩,会比这个目标有可观的增长,"他说.

恒大地产本月初表示,2011年全年公司共完成803.9亿元的合同销售额,按年增长59.4%,并较原来目标700亿元高出14.8%.[ID:nCH0092533]

许家印表示,今年的市场情况与去年不一样,去年上半年宏观经济形势较好,但由下半年起则往下走,11-12月的形势更为严峻.

"我们强调,计划归计划,(今年)肯定会超额完成(销售目标),"他说.

对於今年内地房地产市场的形势,许家印相信国家调控政策不会放松,而影响下半年楼市的重要因素仍是宏观经济.

"首季房地产仍是低谷,第二季将逐渐回升,下半年会有所好转,"他指出,这是指成交量将会回升,楼价方面,预期下半年二、三线城市房价仍相对稳定,一线城市则表现疲弱,甚至可能下跌.

另外,许家印并澄清近日有媒体报导指恒大地产大幅裁员之说.他表示,公司今年的"定编"(即计划员工数目)会从去年的55,296人降至38,707人,缩减幅度30%,而非裁员30%.

"我们现时的实际员工数目约3.3万人,即公司今年仍要增加5,000名员工左右,"副主席兼行政总裁夏海钧补充说.

内地房地产股板块周一普遍走低,恒大地产周一收跌4.65%,报3.28港元;碧桂园(2007.HK)挫5.15%.大盘恒生指数.HSI收低1%.(完)

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