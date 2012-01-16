〔香港个股〕中国农业银行称董事会选举蒋超良为董事长

路透香港1月16日电---中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周一公布,委任蒋超良为董事长.

农行的声明称,中国银监会已核准蒋超良任该行董事长的任职资格,任期自今日起开始计算.

蒋超良原为国家开发银行行长兼副董事长,此前曾任交通银行(3328.HK)(601328.SS)董事长.

此前,路透引述消息人士称,蒋超良已被决策层任命为农行的党委书记,顺利当选董事长无悬念.[ID:nCH0088395]

农行的公告同时称,选举张云连任副董事长.

原农行董事长项俊波出任保监会主席後,该行董事长一直悬空.(完)

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