〔香港个股〕中国农业银行称董事会选举蒋超良为董事长

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透香港1月16日电---中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周一公布,委任蒋超良为董事长.
农行的声明称,中国银监会已核准蒋超良任该行董事长的任职资格,任期自今日起开始计算.
蒋超良原为国家开发银行行长兼副董事长,此前曾任交通银行(3328.HK)(601328.SS)董事长.
此前,路透引述消息人士称,蒋超良已被决策层任命为农行的党委书记,顺利当选董事长无悬念.[ID:nCH0088395]
农行的公告同时称,选举张云连任副董事长.
原农行董事长项俊波出任保监会主席後,该行董事长一直悬空.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 林高丽
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