(重温稿)〔中国公开市场〕周二开始的逆回购远水难解近渴,央行提早出手

(新增更多背景和市场人士评论)

* 央行公开市场今日与数家机构进行了逆回购操作--业内人士

* 是次逆回购操作期限为14天期,操作利率为近5.5%--业内人士

* 周二始的逆回购"远水"解不了"近渴",央行今日悄然出手

* 今年逆回购操作规模或大於去年,操作利率或随行就市

发稿 曹巍浩/钟华/刘昕

路透北京/上海1月16日电---春节资金备付压力折磨着市场人士的神经,央行未有袖手旁观.当申报中的周二和周四逆回购操作"远水"解不了周一"近渴"之时,应机构需求,央行提早出手,今日先行与数家机构进行了逆回购操作.

四名接近交易的消息人士稍早透露,是次逆回购操作期限14天期,操作利率近5.5%;参与机构类型包括商业银行.

"我们今天有从央行通过逆回购拿钱,已经做完了."一家公开市场上的一级交易商机构人士周一下午对路透表示.

鉴於是次操作为央行与机构"背靠背"进行,操作数量级不详;鉴於该消息的敏感性,未有市场人士愿意具名回应.

路透就上述消息致电央行新闻处,新闻处表示不予置评,以央行公告为准.

中国春节长假日近,央行如约兑现逆回购为紧张资金面减压.消息人士周一稍早透露,中国人民银行公开市场已启动逆回购需求申报,期限14天,将在本周二和周四操作.[ID:nCN1339172]1月22日-1月28日为中国传统春节假期.

**机构流动性紧张,央行果断出手**

今天紧张的资金面反复折磨着货币市场人士的神经.交易期间,不断耳闻交易人士的抱怨,从早盘的"借不到钱,快疯了",到尾盘的"奄奄一息,不过还活着."

华南一银行交易员上午称."开盘一小时,都没什麽人出钱,但也没很多人借钱,就知道大家可能都去找央行了."

另一公开市场一级交易商资深交易员亦表示,早上就有人嚷嚷要去央行求逆回购,没想到还真见到行动了.

央行没有辜负市场人士的厚望,果断出手,以逆回购之方式,助机构渡过今日流动性难关.逆回购资金释放後,资金转让系统并未按常规於16:30关闭,而是延迟至16:39，从而帮助资金在各机构间流动解困.

**逆回购操作规模或大於去年,利率料随行就市**

分析人士并判断,为应对春节季节性资金备付压力,今年央行逆回购操作规模或大於去年,操作利率或随行就市;是次利率低於二级市场水平,或有助平和市场心态.

北京一大型券商固定收益分析师指出,鉴於当前金融机构超额准备金率更低,外汇占款流入不乐观,以及公开市场到期量不"给力"等情况综合判断,今年为应对春节假期现金提款的逆回购操作规模,或大於去年.

去年一月末春节前,消息人士即透露,为缓解流动性异常紧张的局面,中国人民银行先後两次施援手,与部分金融机构进行了逆回购操作,期限包含16天和21天等.其中,第一次操作量为至少500亿元人民币,第二次则为至多3,000亿元人民币.[ID:CN1567799]

上述分析师进一步指出,周内稍晚将进行的逆回购操作利率,料将随行就市确定;虽然从目前看,年前存款准备金率下调的可能性不大了,但下调大势并未改变.

上海一大型券商固定收益分析师亦做出了类似判断,他指出,是次逆回购操作利率低於同期二级市场质押式回购加权水平,或有助於平复市场心态,带动资金利率略微下调.

最新银行间质押式回购利率CNREPO=CFXS数据显示,周一14天期收盘加权平均利率为6.4588%,高於是次操作利率近100个基点(bp).(完)