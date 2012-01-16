〔中港个股〕中国建设银行称委任王洪章为董事长,今天起生效

路透香港1月16日电---中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周一宣布,委任王洪章为董事长,由今天起生效.

建行的声明称,在今天举行的临时股东大会通过了选举王洪章担任执行董事的议案;同日,建行董事会召开会议,选举王洪章担任该行董事长.

王洪章此前任中国人民银行纪委书记,亦曾在工商银行(601398.SS)(1398.HK)等工作.(完)

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