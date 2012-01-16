〔中港个股〕中国建设银行称委任王洪章为董事长,今天起生效

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透香港1月16日电---中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周一宣布,委任王洪章为董事长,由今天起生效.
建行的声明称,在今天举行的临时股东大会通过了选举王洪章担任执行董事的议案;同日,建行董事会召开会议,选举王洪章担任该行董事长.
王洪章此前任中国人民银行纪委书记,亦曾在工商银行(601398.SS)(1398.HK)等工作.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
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路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二跌至三周低位，交易员称，受压于南美大豆作物将丰产的预期。
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