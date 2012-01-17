《香港报摘》--经济日报1月17日

* 头版头条:

--中港股市近年关系愈趋紧密,中国证监会副主席姚刚昨日表示,本港资本市场对内地资本市场可发挥积极作用,并提倡两大方针:包括放宽让民企发H股,及让H股可藉人民币发股债集资,以强化本港作为内地企业到境外融资的主市场.

* 其他:

--瑞信亚洲区首席经济师陶冬指出,中国当局批出更多QFII(合格境外机构投资者)的时机现已成熟.过去当局批出新QFII额度的最大障碍,是考虑到资金流入对人民币汇率可能构成的上升压力,但这已成过.他并指,A股积弱难返,相信目前国内反对国外资金流入的声音亦已大减.

--比亚迪(1211.HK)首次出现於苹果(Apple)(AAPL.O)供应商名单内,消息刺激该公司及系内比亚迪电子(0285.HK)昨天逆市上升.比亚迪发言人林密表示,去年向苹果供应的是手机核心零部件,惟暂未能透露供应数量,只表示比亚迪正陆续拓展成各主流资讯科技产品的供应商.

--中国燃气(0384.HK)被提全面收购一个月,曾大手增持的三大股东富地石油(Fortune Oil)< FOOI.L>、SK及德银各有新部署,其中德银已逐步减持,富地继续买入.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红

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