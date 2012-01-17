《香港报摘》--经济日报1月17日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中港股市近年关系愈趋紧密,中国证监会副主席姚刚昨日表示,本港资本市场对内地资本市场可发挥积极作用,并提倡两大方针:包括放宽让民企发H股,及让H股可藉人民币发股债集资,以强化本港作为内地企业到境外融资的主市场.
* 其他:
--瑞信亚洲区首席经济师陶冬指出,中国当局批出更多QFII(合格境外机构投资者)的时机现已成熟.过去当局批出新QFII额度的最大障碍,是考虑到资金流入对人民币汇率可能构成的上升压力,但这已成过.他并指,A股积弱难返,相信目前国内反对国外资金流入的声音亦已大减.
--比亚迪(1211.HK)首次出现於苹果(Apple)(AAPL.O)供应商名单内,消息刺激该公司及系内比亚迪电子(0285.HK)昨天逆市上升.比亚迪发言人林密表示,去年向苹果供应的是手机核心零部件,惟暂未能透露供应数量,只表示比亚迪正陆续拓展成各主流资讯科技产品的供应商.
--中国燃气(0384.HK)被提全面收购一个月,曾大手增持的三大股东富地石油(Fortune Oil)< FOOI.L>、SK及德银各有新部署,其中德银已逐步减持,富地继续买入.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。