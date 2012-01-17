《香港报摘》--信报1月17日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--中证监新任主席郭树清接棒後,积极推出新政,昨天副主席姚刚明确表示,今年将放宽内地企业来港上市的法规.中证监的新政虽然呼应了中央号召,帮助中资企业集资,但在另一方面引起市场对有问题的上市公司"圈钱"的担忧.
* 其他:
--据市场消息指出,上月宣布因市况波动而延迟上市计划的纤体美容中心必瘦站(1830.HK)有意卷土重来,目标於本月底前开始招股.必瘦站原定发行2.5亿股,招股价介乎1.35-1.8港元.
--保利协鑫(3800.HK)宣布旗下保利协鑫投资,将与招商局集团旗下招商新能源,共同入股中国科技全资子公司中田集团,发展内地太阳能屋顶业务.保利协鑫将持有20%股权,招商新能源占55%股权,而中国科技占余下的25%股权.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。