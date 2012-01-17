《香港报摘》--信报1月17日

* 要闻版头条:

--中证监新任主席郭树清接棒後,积极推出新政,昨天副主席姚刚明确表示,今年将放宽内地企业来港上市的法规.中证监的新政虽然呼应了中央号召,帮助中资企业集资,但在另一方面引起市场对有问题的上市公司"圈钱"的担忧.

* 其他:

--据市场消息指出,上月宣布因市况波动而延迟上市计划的纤体美容中心必瘦站(1830.HK)有意卷土重来,目标於本月底前开始招股.必瘦站原定发行2.5亿股,招股价介乎1.35-1.8港元.

--保利协鑫(3800.HK)宣布旗下保利协鑫投资,将与招商局集团旗下招商新能源,共同入股中国科技全资子公司中田集团,发展内地太阳能屋顶业务.保利协鑫将持有20%股权,招商新能源占55%股权,而中国科技占余下的25%股权.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红

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