〔中港个股〕长城汽车拟回购不多於10%的已发行H股股份

路透香港1月17日电---中国主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商--长城汽车(2333.HK)(601633.SS)公布,董事会已批准了公司回购不多於10%已发行H股股本的议案.

以长城汽车已发行H股总数约10.3318亿股,及按周一收盘价12.44港元计算,回购10% H股涉及的价值约12.85亿港元.

长城汽车称,董事会授权回购股份限期为批准日起计12个月.在回购股份後,公司会注销所购回的H股,而使公司注册资本减少.

据中国证券报报导,长城汽车去年年累计销售49万辆,同比增长22.5%;公司2012年的销量目标为60万辆.公司稍早发布业绩快报称,2011年的净利为34.71亿元人民币,按年增长28.53%.[ID:nCH0093673](完)

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