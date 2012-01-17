〔中港个股〕长城汽车拟回购不多於10%的已发行H股股份

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港1月17日电---中国主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商--长城汽车(2333.HK)(601633.SS)公布,董事会已批准了公司回购不多於10%已发行H股股本的议案.
以长城汽车已发行H股总数约10.3318亿股,及按周一收盘价12.44港元计算,回购10% H股涉及的价值约12.85亿港元.
长城汽车称,董事会授权回购股份限期为批准日起计12个月.在回购股份後,公司会注销所购回的H股,而使公司注册资本减少.
据中国证券报报导,长城汽车去年年累计销售49万辆,同比增长22.5%;公司2012年的销量目标为60万辆.公司稍早发布业绩快报称,2011年的净利为34.71亿元人民币,按年增长28.53%.[ID:nCH0093673](完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。