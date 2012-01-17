《香港报摘》--其他报纸重要消息1月17日

* 明报

--美联物业研究部高级经理张蓓蕾表示,去年12月份私人住宅平均尺租为20.09港元,较去年高位回落4.1%,全年升幅亦只有约3.1%.

* 星岛日报

--市区重建局周一(16日)就中西区卑利街及嘉咸街地盘B的商住项目,邀请发展商提交发展意向书,市场估值约17亿至28亿港元.

--香港联交所股权披露显示,德银於1月5日在场内减持1,310.68万股中国燃气(0384.HK),每股平均价3.65港元,涉约4,784万港元,持长仓由7.63%降至7.33%.

* 苹果日报

--匹克体育(1968.HK)管理层近日向投资界表示,行业存货水平仍没有改善迹象.他们相信要一至两年时间,方可完全消化过多存货.

* 东方日报

--领汇(0823.HK)管理人公司宣布,透过中期票据计画,完成发行年利率3.73%的5亿港元,15年期中期票据,以满足日常运作及未来收购需要,成为本港房地产信托基金(REIT)发行最长年期的债券.

* 文汇报

--亚洲开发银行行长黑田东彦表示,对亚洲的发展持审慎乐观态度,预计今年区内出口会有所减少,主要是因为发达国家的需求下滑导致,但他相信亚洲今年的经济增幅将会超过2011年,有望超过7%.

--建业地产(0832.HK)宣布,近日透过拍卖出让方式以总代价9,600万元人民币,成功投得位於河南省淮阳县的两幅地块的土地使用权.两幅淮阳地块将建筑有多层、小高层、高层、零售商舖和停车场.

--国美电器(0493.HK)公布与联想(0992.HK)签订了2012年至2014年的战略合作协定,双方达成了三年500万台的产品销售目标.

* 大公报

--长实(0001.HK)执行董事赵国雄预测,内地楼市价格虚高的现状今年将进一步得到控制,内地楼市2012年仍有下跌机会.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 丁淑琴

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]