〔港报社评〕选民登记防假,兼顾投票便利--星岛日报1月17日

针对区议会选举怀疑种票风波,港府就优化选民登记制度谘询民意,当中涉及搬屋不更新地址资料应否罚款,较多市民有保留,即使争议较少的登记或更新住址资料要附上文件证明,港府在落实细节方面都要尽量便利市民,保障及鼓励市民运用投票权利.原则上,市民有责任向当局提供正确的住址资料,这有助确保选举公平公正,堵塞以虚报住址种票的机会.刚过去的区议会选举,出现问题住址的个案,部分已经提上法庭审理,有落选区议员要求推翻结果重新再选.

搬家忘改资料,不宜处罚.现时已经有一套惩罚制度,针对市民登记做选民时虚报住址、透过假地址来投票,均属於选举舞弊,就算不投票都属於作出虚假声明,都是最高可以判囚的刑事罪行.另一个造成地址不确的情况,出在选民当初登记时并无虚报,只是搬家後没有更新.一些已被拆卸了的楼宇仍然"住"了不少选民,或者同一个住宅单位有"百家姓",部分原因是旧住客搬离後没有更新选民登记资料.

确保投票权,免司法覆核.谘询文件提出,日後市民登记或更新选民住址时要附带证明,这是加多一重防范舞弊的保险.港府接纳的住址证明应该兼顾可靠性和多元化,确保安老院住客或者在境外工作和养老的港人,不会因此失去登记权利.防范市民以虚假住址投票损害选举公正,是应有之义,如果设立太多关卡,剥夺市民原可享有的投票权,就可能矫枉过正,甚至可能引发司法覆核.当局推出优化措施,必须以方便市民和保障投票权利为大前提.(A04)