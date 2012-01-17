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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 09:09 BJT

〔中国证券〕去年12月核准14家QFII为单月最多,总数达135家

路透香港1月17日电---中国证监会最新公布的境外合格机构投资者(QFII)名录显示,去年12月证监会共核准14家QFII资格,是历史上核准家数最多的一个月,从而令总数达135家.

去年证监会共核准29家QFII资格.此前,证监会公开表示,将继续通过不断扩大QFII以及QDII额度,逐步提高内地资本市场开放的程度.

此外,去年底,证监会并核准了逾20家RQFII(人民币合格境外投资者)机构.

截止去年12月21日,外汇管理局则总计审批QFII投资额度216.4亿美元.(完)

--发稿 毕晓雯 ;审校 丁淑琴

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