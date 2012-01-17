〔港报社评〕打击黑店,必须加强执法--文汇报1月17日

香港消委会接到有关参茸海味店以不良手法欺骗顾客的投诉大幅上升,其中大部分投诉者为访港旅客.更离谱的是,有个案中被骗的顾客即使报警求助,警员到场调解,店方虽愿意取消有关交易,但顾客最终仍付出5,000港元的代价.

以假乱真、以次充好、以斤代两手法欺骗顾客尤其是日益增加的中国游客,是香港昧心参茸海味店大赚黑心钱的惯用伎俩.尽管黑店的现象一再被曝光,而且港府亦於2009年修订了"商品说明条例",规定零售商在营商过程中展示货品价格标志时,必须以清晰易明的方式显示按数量单位计算的价格.若店方误导标价、混淆斤两,或所售卖货品的

成份或功能与声称不符,均有可能触犯香港法例.但是,实际情况未见好转,反而有恶化趋势.如果针对中国游客的购物欺诈行为泛滥,中国游客消费权益得不到有效保障,这对香港购物天堂的声誉会造成不可估量的损失.

如何加强打击黑店、保障消费者权益,是港府必须高度重视、认真研究的问题.既然现时"商品说明条例"条文清晰,罚则亦有阻吓力,海关等执法部门须雷厉风行执法,对屡犯的黑店重点"放蛇",搜集足够证据加强检控,确保法例产生应有的法律约束力.另外,为方便快捷处理消费者的投诉,提高检控黑店的成效,港府可以参考国外的监管模式,成立专责部门或立法赋予消委会检控的权力,以更专业到位的监管对付黑店,尽快改变目前束手无策、爱莫能助的局面.(A04)