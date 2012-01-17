〔港报社评〕政策承诺须兑现,参选人勿口轻轻--明报1月17日

近日,香港特首选举参选人所提出政策建议,活像政策支票满天飞,而且显示有尽多向小圈子、界别利益倾斜之嫌,这种情况,宛如利益交易,等同"买票",绝不健康.界别利益与社会整体利益经常有矛盾,特首参选人为了当选,若许下不恰当政策承诺,则日後施政要向界别交代时,会遭到社会强烈反弹,届时特首轻则"跳票",重则分裂社会,不但和谐成为泡影,还可能冲击社会稳定的基础.

唐英年一再向新界原居民示好,他其後虽补镬称会依法行事,但给人的感觉是连依法办事也有价讲,一般认为他是为了取得乡事组织的28张选委票,此事再一次反映特首小圈子选举之弊.唐英年是大热门,岂能自况小市民.近期,唐英年就市建局,提出一些批评和倡议,引起热切讨论,从社会舆情看来,对唐英年的说法不以为然者居多.面对非议,唐英年表示"自己只是小市民一个建议",认为市民、"尤其是市建局毋须太大反应"云云.唐英年此言谬矣!

香港特首选举小圈子选举的特定环境,给参选人以政治承诺交换选票,提供巨大诱因,而界别选委藉所拥有选票,向参选人开价,使得选举充满利益交换,乡事组织相信已就支持唐英年达成共识,只是反映利益交换的冰山一角.这是十分可悲的情况.特首领导香港,为全港市民服务,但是参选人只能着眼界别选委的选票,当选後忙於"还债",香港整体利益伊于胡底?这种情况,犹如在本已炽热的贫富问题再火上浇油,对香港有百害而无一利,是智者所不应为.(A03)