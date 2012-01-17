〔港报社评〕政策承诺须兑现,参选人勿口轻轻--明报1月17日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
近日,香港特首选举参选人所提出政策建议,活像政策支票满天飞,而且显示有尽多向小圈子、界别利益倾斜之嫌,这种情况,宛如利益交易,等同"买票",绝不健康.界别利益与社会整体利益经常有矛盾,特首参选人为了当选,若许下不恰当政策承诺,则日後施政要向界别交代时,会遭到社会强烈反弹,届时特首轻则"跳票",重则分裂社会,不但和谐成为泡影,还可能冲击社会稳定的基础.
唐英年一再向新界原居民示好,他其後虽补镬称会依法行事,但给人的感觉是连依法办事也有价讲,一般认为他是为了取得乡事组织的28张选委票,此事再一次反映特首小圈子选举之弊.唐英年是大热门,岂能自况小市民.近期,唐英年就市建局,提出一些批评和倡议,引起热切讨论,从社会舆情看来,对唐英年的说法不以为然者居多.面对非议,唐英年表示"自己只是小市民一个建议",认为市民、"尤其是市建局毋须太大反应"云云.唐英年此言谬矣!
香港特首选举小圈子选举的特定环境,给参选人以政治承诺交换选票,提供巨大诱因,而界别选委藉所拥有选票,向参选人开价,使得选举充满利益交换,乡事组织相信已就支持唐英年达成共识,只是反映利益交换的冰山一角.这是十分可悲的情况.特首领导香港,为全港市民服务,但是参选人只能着眼界别选委的选票,当选後忙於"还债",香港整体利益伊于胡底?这种情况,犹如在本已炽热的贫富问题再火上浇油,对香港有百害而无一利,是智者所不应为.(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。