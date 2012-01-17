〔港报社评〕抵销热钱流走,须降存准金率--信报1月17日

评级机构标普下调欧罗区九国主权评级,昨晚欧洲股市全线偏淡,虽然跌幅不大,但欧罗兑美元已跌至17个月来新低.欧债危机再趋恶化,令环球资本流动暗涌处处;国际游资退出新兴国家市场的动向更广受瞩目,其中"热钱"加速流出中国,已令央行需要调低存款准备金率抵销流动性收缩,而下调预期如今持续升温,实际上也逼在眼前.

国际"热钱"加速流出中国有迹可寻.从去年10月开始,中国金融机构和央行外汇占款多年来首度双双下降,已反映个中端倪.再看国家外汇储备余额,去年9月底有32,000亿美元,到12月底降至31,800亿美元,储备从单月收缩到季度净减少,在在反映资本流出并非偶发性.资本净流出,很难以单一因素概括.但很明显看到,欧债危机所引发的金融市场动荡,最终影响到跨境资本的流动;加上中国经济下行风险、调整增长结构的不确定性、资产价格下跌、吸引力锐减、外贸顺差减少、人民币升值预期弱化等复合因素,都有可能促成资本流入中国的方向逆转.如今中国的经常账顺差/GDP比率,从2007年10.6%高位,连续4年下降,当前挫落至约2.5%水平,随着贸易顺差首季进一步萎缩,可以预料,人民币升值空间相对不断缩小,加上美国经济预期进一步改善,中国资本净流出的趋势.中国资本流出速度快於流入速度,在可见一段时间内还将持续.

在这种情况下,外汇占款减少所相应的基础货币投放收缩,加上货币乘数效应,必然引起货币和信贷发放减少.预期央行下调存款准备金率不断升温,央行於1月6日发出公告,表示春节前暂停央票发行,但会根据实际需求进行"逆回购"释出资金.中国应对国际金融危机的冲击,过去3年连续高额信贷投放与货币供应,使央行即使面对通胀下行之势,依然对减息放松银根有所顾忌.即使以"逆回购"操作纾解市场资金面紧绌之局,但照当前情况看,近期市场到期资金数量不多,若"逆回购"的规模不足以满足需求,短期之内进一步下调存款准备金率已无可避免.(A02)