〔港报社评〕欧元贬值多少,还看炒家美国--经济日报1月17日

国际评级机构再度出手,一次过降低9个欧元区国家评级,令欧元昨跌破17个月新低.外界更预料,欧债危机持续将拖累欧元兑美元或跌至一算.惟欧元跌多快跌多少,要问市场,还要问美国.欧元有序下跌,可助欧盟脱困.评级机构标普上周六凌晨对欧盟"诛九族",包括法、意等九国评级被降,但因标普早有示警,市场已消化消息,故欧股昨大致靠稳,市场未见恐慌.但希腊同私营债权人谈判陷困,今年首季又是欧猪国还债高峰期,欧债危机步步惊心,欧元节节败退压力增大,欧元昨跌至兑1.26美元,欧元兑美元跌至一算,再非难以想像.

对欧盟来说,欧元只要是有秩序下跌,其实是倒屣相迎都来不及,底因有二:其一,欧元贬值可为欧洲经济提供动力.欧盟与欧洲央行苦苦力撑,仍未能为欧债危机找到曙光,若欧元有序下跌则可刺激欧洲出口,提供经济增长动力,有助纾缓欧债危机,打破因欧盟削赤令经济愈来愈缩,减低各国还债能力的恶性循环.其二,欧元有贬值空间.欧元兑美元已从2008年高位近1.6回落至1.26水平.但欧元区2000年至2010年平均每年经济增长仅1.3%,低於美国的1.8,欧元汇价明显与欧洲经济不配,欧元有贬值空间.

但欧元能否如欧盟所愿有序下跌和跌多少,则受两股力量左右,其一,是美国.今年是美国大选年,上月失业率却仍高达8.5%,奥巴马曾打开口牌,强调要扩出口促就业,若欧元大幅滑落,令美元持续走强,阻碍美国出口,非奥巴马所愿见,故美国对欧元汇价不会袖手旁观,更不会容忍欧元跌见一算.政治力量影响欧元中短期走势,欧元更有失序暴挫风险,因息低势弱的欧元已成套息交易首选工具,炒味甚浓,未来三个月是欧猪国还债高峰期,资金若藉消息大手沽欧元,可能触发市场恐慌,令欧元急挫.要防炒家狠沽,又要美国让路.欧盟虽盼欧元有序下跌,助其摆脱欧债危机,但无奈的现实是由不得欧盟话事,既要受美国掣肘,又要提防大量炒家上下其手,欧元兑美元要跌至一算机率仍不高,惟动荡难免更可能先下试1.18水平的两年低点,则似无可避免.(A04)