〔港报财经评论〕欧盟月底峰会,牵动港股神经--经济日报1月17日

欧盟月底峰会,牵动港股神经/ 林瑞芬

受到标普降级余震影响,亚洲区股市普遍下挫,中国内地股市也不例外,上证综合指数收报2,206点,跌38点或1.7%.股市先跌下来等,是等欧盟有何招数化解市场疑虑,等市场股汇债反应.初步观察,对股市冲击有限,只是欧洲银行股走疲.与去年8月5日,标普宣布将美国长期主权信用评级由3A降至AA+,曾引起全球金融市场动荡相比,如降级後首个交易日,美股大跌5.5%,德国及法国股市急挫5%及4.7%,今次的欧洲的主权债降级,市场反应温和.汇市又如何?由於之前欧元已一路下跌,欧元所受冲击亦不大.由於市场传欧洲央行会购回意大利及西班牙债券,欧洲债市未有激烈反应.

欧洲央行在近期启动针对区内商业银行而提供的3年期流动性措施,是欧元区管理机构和各国政府为稳定市场忧虑情绪所做的努力.不过,相关债重国的根本问题就是竞争力不足,非一夜能解决得来.以代表美国主义的三大国际信贷评级机构或许认为欧元区应像美国,国有化银行,全力救助银行或债重国才是积极的治本方法,但德国为首欧盟的看法不同,双方矛盾暂难解决.总括而言,标普以欧洲领导人近期采取的政策措施不足以应付债务危机为由,降低9个欧元区国家长期主权信用评级,犹如愤怒的咆哮,到底是意味欧债问题更黯淡,或是促使问题更明朗化?欧元区领导人在1月30日会举行另一次峰会,或会有新措施回应.不然,欧债危机潜伏的炸弹还有引爆可能.回说港股,经上周由A股反弹带动後,A股盘整之势令港股升势无以为继.技术上,恒指宜升不宜跌,但论本周情况,牛皮淡静势居多,判欧债问题暂未到强力爆发时,恒指即市支持关键18,800左右,向上冲力有限,阻力19,500仍强.A股下周全周休市,港股又在下周一至周三为春节假期休市,究竟欧债问题演化成点好难测算,到底开大开细视乎外围情况而定,你说怎能算准.?

上证指数上周两日急升後,仍处回吐势,技术上,不容有失2,150,昨收2,206,跌38点.观乎内银A、H股走势较坚挺,形势未算险峻.今周迎来解禁股的农行,A及H股表现昨出奇冷静,有认为因为农行现价2.65港元,较发行价2.68港元低,参与配售的机构无利可图,无诱因大手减持.另外,农行将於3月23日出炉的2011年年报存在较高比例的分红预期,加之,汇金公司在去年10月宣布增持,有分析人士认为,这些都可能成为减弱”解禁冲击波”威力主要因素.内银股如稳定,A股就不易回穿2,150,故暂且估本周恒指窄幅上落为主.(012)

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需求料放缓,水泥股观望/ 余少文

人民币昨日急跌,昨日中间价为1美元兑6.3201元人民币,回到至去年圣诞节前水平,或反映资金继续大量撤离,迫使人民银行下调中间价.若然大量热钱流走,中国内地股市动力将会减弱,难怪总理温家宝早前表示要提振股市信心,只令A股反弹2日,然後便以4连跌"赠兴".

水泥股是昨日表现差劲行业之一,安徽海螺(0914.HK)、华润水泥(1313.HK)、金隅股份(2009.HK)等跌幅超过3%.但据彭博预测数字,水泥股2011及2012年预测PE,普遍由4倍至8倍不等,金隅、中国建材(3323.HK)、山水水泥(0691.HK)等预测PE最低,而这低PE现象多在内银股身上出现,似乎反映水泥股现价甚为吸引.中金公司报告指出,中国内地水泥产量2011年料增长9-10%,消费量增长10%.但证券商普遍预期中国内地水泥消费量,会由十一五期间增长12%左右,降至十二五期间3-4%水平,产量也会同时放缓.尽管未必出现显着供过於求情况,消费量下降始终会对产品价格带来下跌压力,即使证券商预测水泥股2012年预测PE在4-8倍水平,但业绩一旦出现变化,股价可能会再受压.

行业龙头海螺早前发出盈喜,料去年盈利增长80%以上,但其去年首3季盈利增长1.9倍,当中第3季盈利也增长1.2倍.若然全年盈喜数字跟实际没有太大出入,则海螺去年第4季盈利可能只维持第3季的30亿元人民币水平,只能跟前年第4季持平或下跌.但亦反映,中国内地水泥业在第4季可能出现颇大变化,也是水泥股去年上半年急升,下半年打回原形的原因.料水泥业今年会继续淘汰落後产能,中银国际料淘汰1.2亿至1.3亿吨,行业重组和节能减排会是行业今年主要发展方向.惟希望在淘汰落後产能和行业重组下,以及今年固定资产投资增长应该可以维持近10年最少也有24%以上的趋势,可以稳住水泥格价下跌的压力.仍然预期人民银行可能在春节假期前後出招,对於中资股都会是利好消息,也有助水泥股反弹.只是在上述不明朗因素下,今年上半年宜先观望,待第1、2季水泥产量、消费量、行业整合等方面有较详细资料後,才再作决定未迟.(010)