〔港报财经评论〕"铜博士"与中资股愈走愈近--信报1月17日

Dr.Copper与中资股愈走愈近/ 习广思

炒股不炒市,昨天港股市况中,恒指跌幅不足200点,但事实上可见部分股份跌幅颇大.姑且把跌幅明显的股份划分两类,一是回吐压力较大的股份,例如钢铁孖宝马钢(0323.HK)、鞍钢(0347.HK),还有MI能源(1555.HK)、碧桂园(2007.HK)、李宁(2331.HK)、融创中国(1918.HK)等,这些都是上周升幅较大的股份,而且都是由弱势反弹的股份,但共通特点是成交不大.第二类是成交配合下跌的股份,航空股借唱淡消息急挫,联通(0762.HK)、中电信(0728.HK)配合成交再跌,留意联通股价跌穿250天线,是去年7月後首次,或意味电讯股成为另一批过气明星.濠赌股增长放缓是不争事实,亦可能是另一批过气明星,但早前提及再买濠赌股要识拣,这点似乎愈见明显.多只濠赌股在10月跌至低位,股价持续横行,惟金沙(1928.HK)走势有别,其股价在10月反弹後一度曾回到高位,及後反覆上落,两度回到250天线後获支持.要拣濠赌股,有基金经理认为,过去重视贵宾厅情况转变,毕竟贵宾厅受中国内地信贷收紧影响最大,反应该拣一些中场赌台比重较大的赌场.但如果贯彻早前提出的策略,濠赌市场几近饱和,下一步输赢在於谁有能力抢占更大市场,金沙路(乙+水)项目在上半年开幕,及至银娱(0027.HK)扩张业务,均符合条件.

上周中国内地公布CPI数据,反映通胀受控,亦为政策适度及局部放水带来更大憧憬.中国内地将在今天公布GDP经济数据,市场焦点是在第四季GDP会否低於9%,以致连续三个季度出现增长放缓.事实上,套用中国内地讲法,中国经济放缓几乎毫无悬念,8.8%与9.1%之间真正的分别在哪里,只在乎市场气氛如何解读而已.再说,中国内地数据实在难会出人意表,故市场担心噪音也实在不必.

铜价被称为铜博士Dr.Copper,因为长久以来其走势具有经济领先指标作用.商品金属这轮调整,分水岭是去年5月份,美国芝加哥期交所调高白银孖展水平,美汇指数见底,商品出现恐慌性拆仓,铜价跌至200天线得到支持,但许多人认为Dr.Copper预示了经济将陷入衰退.7月後,铜价急跌穿200天线,9月份再因欧债危机而暴跌,欧洲衰退之声不绝,Dr.Copper为股市再增添多几重愁云惨雾.然而,如果用金价与股市表现的关连性来看,Dr.Copper在中资股身上非常准确,但在美股身上,却出现分道扬镳情况.事实上,只要加入国企指数再作比较,可发现铜价自去年第四季後,走势与中资股相关性提高,伦敦三个月期铜与国企指数走势接近,近日才突破100天线阻力,远远落後於美股.(B02)

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坏消息尽出反利欧罗/ 苏子

上周五欧洲市中段时间市场传出包括法国在内的多个欧罗区成员国即将被下调信贷评级,结果欧罗兑美元迅即抹去上周五欧洲市早段的所有升幅,并且更跌破上周初及周三的1.2663及1.2660低位.幸而破位後未见下试前年8月的1.2584低位,当汇价触及1.2622低位已见回稳过来,而且更重要是,当上周五美股收市後,市场确认包括法国在内的九个欧罗区国家被下调评级的消息後,欧罗兑美元却未见再创即市新低,最後更升回接近前周的1.2693低位附近收市,并使欧罗兑美元在周线图上呈现倒转锤头的利好形态.汇价在坏消息获得确认後竟然有这种表现异常稳定的情况,反映市场已经完全消化了九个欧罗区国家评级被下调的负面因素.事实上,早於去年12月5日,评级机构标普已把15个欧罗区国家列入负面观察名单,因此市场早已预期上周五的下调评级事件迟早会出现,因此当坏消息真的出现後,市场的负面反应反而并不大,因为大家早已为此坏消息做好了充分准备.

目前市场只是担心法国失去3A的评级後,会否影响到EFSF的3A最高评级,使借贷能力受到影响,令欧债危机进一步恶化.但着眼点却不是法国而是德国,原因是德国并未被降级,并且展望更返回稳定水平,更是区内唯一有展望稳定的最高评级国家.因此,在欧债危机的谈判桌上,德国已几可肯定有绝对话事权,法国已变成"二奶"角色,较难影响到德国的决定.在德国强势主导下的欧罗区,反而有望摆脱一向予人一盘散沙的不良印象,一些重大决策亦因此较易达成,令未来解决欧债危机方面达成终极解决方案的机会明显上升,而这较是否影响到EFSF的3A评级被下调更有意思.毕竟EFSF根本不能解决欧债危机问题.

由於德国已可以强势主导欧罗区,故相信已持续了三个年头的欧债危机,已不用再像之前般看得像世界末日般恐怖了.相信一旦市场情绪对欧债危机的忧虑明显缓和下来後,欧罗汇价将会明显回升并返回1.30心理关口以上波动,未必会下试1.20心理关口甚至更低水平了.短线而言,欧罗兑美元只要没有继续往下寻底及跌破前年8月的1.2584低位,并且更升回10天SMA阻力以上波动及收市,届时欧罗兑美元已可以看高一线了,料自去年11月开始一直屡攻不破的20天SMA阻力将会顺利突破,并进一步挑战1.30心理关口及本月4日的1.3073高位.目前欧罗兑美元日线图的慢随机指数已见利好短期走势的背驰讯号,如昨晚欧罗兑美元可以在1.27关口以上高收,技术上看将有利欧罗兑美元在一片看淡声中见底回升.(B10)