《香港已公布新股发行上市日程表》--1月17日

路透香港1月17日电---以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2012年以来已在香港交易所上市公司一览表: 新股申购: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 公开招股日 公司名称 发行量(亿股) 集资额(亿港元) 发行价(港元) 上市日 保荐人 2012年 *1/19-27 必瘦站( 1830.HK ) 2.5 2.2 0.88 2/3 光大证券 2011年 12/30-1/10 联合水泥( 1312.HK ) 1.65 1.65 1 2012/1/18 浩德融资 *12/30-1/6 允升国际( 1315.HK ) 0.75 0.9 1.2 2012/1/18 光大证券 *12/30-1/13 宏创高科( 8242.HK ) 0.5 0.4 0.8 2012/1/19 丰盛融资 (介绍上市) 太古地产( 1972.HK ) 不适用 不适用 不适用 2012/1/18 中银国际、高盛、汇丰和摩根士丹利 推迟 海通证券(H股)( 6837.HK ) 12.294 115.3-130 9.38-10.58 待定 海通国际和摩根大通 推迟 徐工机械1256.HK 3.64(H股) 63.6-78.6 17.48-21.6 待定 法巴、中金、瑞信、汇丰、麦格理和摩根士丹利 (亿元人民币) (元人民币) 推迟 三一重工6031.HK 13.4 216.14-259.7 16.13-19.38 待定 花旗、中信证券国际、美银美林 9/15-20 小南国1147.HK 3.35 5.5-7.4 1.65-2.2 不予进行 美银美林和渣打 6/24-29 中滔环保1162.HK 2.91 4.9-6.9 1.68-2.38 不予进行 花旗 6/17-22 兴源动力1156.HK 2.6 7.07-9.4 2.72-3.62 不予进行 瑞银 5/30-6/2 源库资源0394.HK 57.16 197.2 3.45 不予进行 中银国际 4/15-20 中国汽车系统1283.HK 3 5.4-7.14 1.8-2.38 不予进行 联昌国际 2012年已上市新股: 上市日 公司名称 发行价(港元) 集资额(亿港元) 首日股价变幅 保荐人 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1/16 瀚洋控股( 1803.HK ) 0.93 0.93 升32.3% 申银万国 1/12 开世中国( 1281.HK ) 0.90 1.35 升12.2% 招商证券 1/12 华众控股( 6830.HK ) 1.40 2.8 升 6.4% 国泰君安 1/12 汇力资源( 1303.HK ) 1.70 4.25 升 4.1% 光大证券 1/12 柏能集团( 1263.HK ) 1.60 1.68 跌 0.6% 华高和昇 1/9 易通讯集团( 8031.HK ) 0.6 0.42 升1.7% 瑞穗证券亚洲 1/6 中国融保金融( 8090.HK ) 0.28 1.08 升58.9% 金利丰 注: 1. 本表包括正在进行公开招股的新股,及2012年1月至今已上市的公司. 2. *代表新增或已更新内容.(完) 浏览其他香港新股新闻,请点选[IPO-HK-CMN] --记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯