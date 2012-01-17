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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 11:10 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月17日

路透香港1月17日电---以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2012年以来已在香港交易所上市公司一览表:

  新股申购: 
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  公开招股日  公司名称               发行量(亿股)     集资额(亿港元)  发行价(港元)    上市日     保荐人    
  2012年
 *1/19-27     必瘦站(1830.HK)         2.5             2.2             0.88            2/3        光大证券

  2011年
  12/30-1/10  联合水泥(1312.HK)       1.65            1.65            1               2012/1/18  浩德融资
 *12/30-1/6   允升国际(1315.HK)       0.75            0.9             1.2             2012/1/18  光大证券
 *12/30-1/13  宏创高科(8242.HK)       0.5             0.4             0.8             2012/1/19  丰盛融资 
  (介绍上市)  太古地产(1972.HK)       不适用          不适用          不适用          2012/1/18  中银国际、高盛、汇丰和摩根士丹利 
  推迟        海通证券(H股)(6837.HK)  12.294          115.3-130       9.38-10.58      待定       海通国际和摩根大通
  推迟        徐工机械1256.HK       3.64(H股)       63.6-78.6       17.48-21.6      待定       法巴、中金、瑞信、汇丰、麦格理和摩根士丹利
                                                      (亿元人民币)    (元人民币)
  推迟        三一重工6031.HK       13.4            216.14-259.7    16.13-19.38     待定       花旗、中信证券国际、美银美林
  9/15-20     小南国1147.HK         3.35            5.5-7.4         1.65-2.2        不予进行   美银美林和渣打
  6/24-29     中滔环保1162.HK       2.91            4.9-6.9         1.68-2.38       不予进行   花旗 
  6/17-22     兴源动力1156.HK       2.6             7.07-9.4        2.72-3.62       不予进行   瑞银
  5/30-6/2    源库资源0394.HK       57.16           197.2           3.45            不予进行   中银国际
  4/15-20     中国汽车系统1283.HK   3               5.4-7.14        1.8-2.38        不予进行   联昌国际
  
  2012年已上市新股:   

  上市日  公司名称                发行价(港元)   集资额(亿港元)    首日股价变幅      保荐人
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  1/16   瀚洋控股(1803.HK)          0.93             0.93           升32.3%          申银万国
  1/12   开世中国(1281.HK)          0.90             1.35           升12.2%          招商证券
  1/12   华众控股(6830.HK)          1.40             2.8            升 6.4%          国泰君安
  1/12   汇力资源(1303.HK)          1.70             4.25           升 4.1%          光大证券
  1/12   柏能集团(1263.HK)          1.60             1.68           跌 0.6%          华高和昇
  1/9    易通讯集团(8031.HK)        0.6              0.42           升1.7%           瑞穗证券亚洲
  1/6    中国融保金融(8090.HK)      0.28             1.08           升58.9%          金利丰

  注: 1. 本表包括正在进行公开招股的新股,及2012年1月至今已上市的公司.
      2. *代表新增或已更新内容.(完)

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  --记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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