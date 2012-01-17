版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 09:36 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘升0.98%,受中国题材股票涨势提振

路透香港1月17日电---香港股市周二开高,受中资银行股和与中国成长题材相关的股票涨势提振,投资者等待稍後出炉的中国经济成长数据,以从中寻找政策线索.

恒生指数.HSI 开盘上升0.98%,报19,198.09点.恒生国企指数.HSCE开盘上涨1.11%至10,605.9点.(完)

--编译 杜明霞;审校 侯向明

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐