〔香港新股〕必瘦站IPO招股价每股0.88港元,拟筹2.2亿港元--销售文件

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港1月17日电---据路透周二获得的销售文件显示,纤体美容服务供应商--必瘦站(中国)控股有限公司设定香港IPO(首次公开发售)招股价为每股0.88港元,拟筹2.2亿港元.
销售文件显示,必瘦站於1月16日开始国际配售、19日起公开招股,并於2月3日在联交所挂牌上市.新股编号为"1830.HK".
该公司拟发售2.5亿股新股,其中90%为国际配售,10%作公开发售;另设有15%超额配售权.按发售价0.88港元计,2012及2013年市盈率分别为9.67倍及6.47倍.是次筹资大部分资金拟用於扩充中国内地业务.
光大证券负责是次IPO安排.(完)
--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。