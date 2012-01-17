〔香港新股〕必瘦站IPO招股价每股0.88港元,拟筹2.2亿港元--销售文件

路透香港1月17日电---据路透周二获得的销售文件显示,纤体美容服务供应商--必瘦站(中国)控股有限公司设定香港IPO(首次公开发售)招股价为每股0.88港元,拟筹2.2亿港元.

销售文件显示,必瘦站於1月16日开始国际配售、19日起公开招股,并於2月3日在联交所挂牌上市.新股编号为"1830.HK".

该公司拟发售2.5亿股新股,其中90%为国际配售,10%作公开发售;另设有15%超额配售权.按发售价0.88港元计,2012及2013年市盈率分别为9.67倍及6.47倍.是次筹资大部分资金拟用於扩充中国内地业务.

光大证券负责是次IPO安排.(完)