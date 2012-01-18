〔香港新股〕太古地产以介绍方式上市,首日挂牌开盘价为16.8港元

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透香港1月18日电---由综合企业太古股份(0019.HK)分拆上市的太古地产(1972.HK)周三首日挂牌,开盘价为16.8港元.
太古地产主要在香港及中国从事商业房地产开发及营运,亦参与住宅物业开发和投资酒店项目.该公司是次以介绍形式上市,由太古以特别股息的方式,分派太古地产股份予现有股东,并不涉及由太古地产发行股份.
里昂证券稍早的报告称,将太古地产的每股资产净值(NAV)折让两成,计算其目标价为每股21.5港元.但因太古於除权日之後股价跌至较NAV折让四成,而竞争对手恒隆地产(0101.HK)和置地(HKLD.SI)的股价折让亦达30-40%,估计太古地产将以每股17-18港元的水平交易.
太古开盘则跌0.89%,大盘恒生指数.HSI微幅高开0.12%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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