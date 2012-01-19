〔表格〕香港恒隆集团至去年底止六个月基本纯利升27%,至10亿港元

路透香港1月19日电---香港恒隆集团有限公司(0010.HK)宣布,截至2011年12月31日为止的六个月内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年7-12月 2010年同期

每股盈利(港元) 1.17 1.41

末期股息(港元) 0.38 0.57

净利 1,578 1,901

营业额 3,361 2,789

截止过户日期 4月24日

发放股息日期 5月8日

注:恒隆集团为投资控股公司,从事物业投资及发展,并为恒隆地产(0101.HK)的控股股东.在撇除投资物业重估的影响後,期内基本纯利为10亿港元,按年增长27%.公司财政年结日由6月30日更改为12月31日,是次为更改年结日後的首份业绩,故只包括了去年7-12月的六个月业绩数字.(完)

欲浏览上市公司发布於香港联交所的业绩声明,请点选:(here)