〔香港金融〕港府官员称预期很快有人民币计价的上市交易基金在港上市

路透香港1月17日电---香港财经事务及库务局局长陈家强周二称,预期很快有人民币计价的ETFs(上市交易基金)在港交所(0388.HK)上市.

他在香港贸易发展局主办的亚洲金融论坛上并称,下一步将探讨香港的保险业参与境内银行间债券市场的交易.

"因这些是长期资金,如能参与,有利推出长期限的人民币保险产品."他说.

此前中国证券监督管理委员会副主席姚刚称,中证监正在考虑进一步扩大人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度,并考虑利用这个额度在香港发行以内地A股指数为标准的ETF产品在港交所挂牌交易.[ID:nCH0093781](完)