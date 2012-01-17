〔香港金融〕港府官员称预期很快有人民币计价的上市交易基金在港上市

香港已公布经济指标--2017/3/2
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年1月 零售销售值 -0.9* -2.9 -6.6 2017年1月 零售销售量 -1.4* -2.9^ -3.6 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透香港1月17日电---香港财经事务及库务局局长陈家强周二称,预期很快有人民币计价的ETFs(上市交易基金)在港交所(0388.HK)上市.
他在香港贸易发展局主办的亚洲金融论坛上并称,下一步将探讨香港的保险业参与境内银行间债券市场的交易.
"因这些是长期资金,如能参与,有利推出长期限的人民币保险产品."他说.
此前中国证券监督管理委员会副主席姚刚称,中证监正在考虑进一步扩大人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度,并考虑利用这个额度在香港发行以内地A股指数为标准的ETF产品在港交所挂牌交易.[ID:nCH0093781](完)
--记者 毕晓雯; 撰写 雷美珍; 审校 曾祥进
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年1月 零售销售值 -0.9* -2.9 -6.6 2017年1月 零售销售量 -1.4* -2.9^ -3.6 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
TOCOM的天然橡胶库存已降至六年多低位，泰国洪灾令产量减少，以及中国橡胶价格上涨吸引了部分供应，使得TOCOM库存面临数月内耗尽的风险。