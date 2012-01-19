〔表格〕香港恒隆地产截至2011年底止六个月基本纯利增29%,为16.5亿港元

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透香港1月19日电---香港恒隆地产有限公司(0101.HK)宣布,截至2011年12月31日为止的六个月业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年7-12月 2010年同期
每股盈利(港元) 0.56 0.80
末期股息(港元) 0.36 0.54
净利 2,516 3,418
营业额 3,069 2,521
截止过户日期 4月24日
发放股息日期 5月8日
注:恒隆地产为恒隆集团(0010.HK)附属公司.在撇除投资物业重估的影响後,期内基本纯利为16.5亿港元,按年增长29%.公司财政年结日由6月30日更改为12月31日,是次为更改年结日後的首份业绩,故只包括了去年7-12月的六个月业绩数字.(完)
欲浏览上市公司发布於香港联交所的业绩声明,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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