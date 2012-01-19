〔表格〕香港恒隆地产截至2011年底止六个月基本纯利增29%,为16.5亿港元

路透香港1月19日电---香港恒隆地产有限公司(0101.HK)宣布,截至2011年12月31日为止的六个月业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年7-12月 2010年同期

每股盈利(港元) 0.56 0.80

末期股息(港元) 0.36 0.54

净利 2,516 3,418

营业额 3,069 2,521

截止过户日期 4月24日

发放股息日期 5月8日

注:恒隆地产为恒隆集团(0010.HK)附属公司.在撇除投资物业重估的影响後,期内基本纯利为16.5亿港元,按年增长29%.公司财政年结日由6月30日更改为12月31日,是次为更改年结日後的首份业绩,故只包括了去年7-12月的六个月业绩数字.(完)

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