〔香港个股〕中国燃气获韩国SK和富地石油增持股份,涉资共逾1亿港元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港1月17日电---据香港证监会的资料显示,中国燃气(0384.HK)两名主要股东--韩国SK E&S和英国上市的富地石油(Fortune Oil)FOOI.L周一分别购入中国燃气的股份,涉资共逾1亿港元.
资料显示,韩国SK E&S购入中国燃气约5,570万港元的股份,持股升至8.14%或3.56993亿股股份.而富地石油则购入中国燃气约4,614万港元的股份,持股升至11.21%,或4.91448亿股股份.两家公司的购入价介乎3.65-3.7港元.
中国燃气周二早盘收低0.27%,报3.65港元.
中国燃气上月获竞争对手新奥能源(2688.HK)提出167亿港元的收购建议,每股收购价3.5港元.即使新奥能源是次牵头中国第二大油气生产商中国石化(0386.HK)(600028.SS)进行,仍未能获中国燃气董事会支持,因後者认为"收购建议未能反映公司之基本价值".事件更引发现有股东争相增持中国燃气的股份.
SK E&S的增持行动,乃其至多1,200亿韩元(1.04亿美元)增持中国燃气股份计划的一部分.而富地石油则通过与中国燃气前董事总经理刘明辉新建合资公司持有中国燃气逾10%的股份.据本报媒体此前报导,富地石油近日购入的股份就是来自刘明辉的持股.
此外,独立於SK控股的韩国SK Gas亦是中国燃气的股东,持有约1.97亿股或4.49%的股份.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。