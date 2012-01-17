〔离岸人民币〕香港金融局放宽银行人民币净敞口头寸至20%,此前为10%

路透香港1月17日电---香港金融管理局周二宣布,即日起放宽香港本地银行人民币净敞口头寸至20%,这意味着限制当地银行人民币业务发展的风险监管有所放宽.

金管局於2010年底曾宣布,所有认可机构的人民币未平仓净额(不论是长仓或短仓净额)都不得超过其人民币总资产或负债(以较高者为准,但不包括资产负债表外项目)的10%.

一香港的中资银行交易员表示,放宽这一限制将有利於离岸人民币金融市场的交易活跃度.(完)