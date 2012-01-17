〔基金观点〕香港投资者信心连续四季下跌,本地经济前景乐观--摩根资产

路透香港1月17日电---摩根资产管理公司周二发表季度投资者信心指数调查显示,香港投资者对未来六个月投资市场信心进一步下跌,并为连续四季下滑;惟对本地经济前景持乐观态度.

该反映零售投资者投资态度的调查显示,香港投资者信心由去年9月份的110点降至12月份的105点,仅仅高於中位数100点上方,主要反映对全球经济环境的忧虑,但调查显示,投资者对本港经济前景持乐观态度,包括就业机会信心回升以及较多人认为楼价将会持稳、收入增加.

"有监於此,71%投资者表示在未来6个月会偏好投资本地市场."摩根资产管理分销业务总监王大智在记者会上称.调查显示,70%受访者预期恒生指数.HSI在2012年6月底前将於18,000-22,000点之间徘徊.

港股周二收高,受内地市场强势提振.此前中国公布数据显示,2011年最後一季国内生产总值(GDP)成长高於预期,即使增幅为两年半来最低.恒生指数.HSI收高615.55点或3.24%至19,627.75点.恒生国企指数.HSCE大涨4.51%至10,962.42点.

摩根资产管理市场策略师谭慧敏称,最新数据显示中国经济增速减慢但零售数据依然理想、工业增长改善,因而减轻投资者对经济硬着陆风险的忧虑,刺激股市显着上扬.

"今年是中国领导层换届之年,除房地产市场外,相信整体政策偏向宽松,尤其是中小企、基建项目以及公共房屋."她说,中国股市去年跑输环球市场,随着投资者对於重复不断的欧美坏消息得到消化甚至变得麻木,将会重新焦於新兴市场,相信中国股市将跑赢环球股市.

摩根资产此前建议的投资策略为增持中国、泰国、印度和印尼,对香港和菲律宾则持中性看法.

最近有欧洲银行减少在亚洲的借贷力度,谭慧敏认为,欧债危机对银行体系的影响开始浮现,但由於香港银行体系以及在港上市银行健全,故欧洲银行的"去杠杆化"对其只有短暂影响.

摩根资产为摩根大通集团(JPM.N)旗下环球资产管理公司之品牌.截至去年底为止,其於世界各地管理资产总值超过1.3万亿美元;而於9月底为止在亚太区管理资产总值超过750亿美元.

摩根投资者信心指数调查每季度进行,最近一次於上月底完成对506名年龄介乎30-60岁,拥有10万港元以上流动资产,并有五年或以上持续投资经验的个人投资者为对象的调查.(完)