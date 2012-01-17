〔离岸人民币〕金融局放宽对人民币的风险监管,远期市场应声上涨(更新版2)

(新增更多细节,学者评论及市场表现)

* 金管局将人民币净敞口头寸限制由10%放宽至20%

* 市场人士:有利於提升市场活跃度

* 远期市场人民币走升

路透香港1月17日电---香港金融管理局周二起进一步放松对本地银行人民币的风险监管,将有利金融市场人民币相关产品的交易活跃度.而市场人士表示未来还有进一步放宽的可能.

该消息也刺激人民币的买兴,DF(远期)CNHFWD=及NDF(不可交割远期)CNYNDFOR=市场上的美元/人民币即刻下跌.

根据金融局公布的细则,风险监管的放松主要体现在两个方面:一是机构持有的离岸人民币主权债券及内地银行间债市部分高信用等级债券,将被计入25%的储备资产,而此前仅有人民币存款可当作储备资产;此外机构持有人民币的净头寸放宽至20%,原先为10%.

金管局於2010年底曾宣布,所有认可机构的人民币未平仓净额(不论是长仓或短仓净额)都不得超过其人民币总资产或负债(以较高者为准,但不包括资产负债表外项目)的10%.

"金管局的政策放松了对人民币的风险监管,有利於市场人民币产品活跃度的提升,"香港财资市场知名人民币专家陈凤翔称.

他表示,这将增加银行人民币的使用效率,更多的流动性可以用来投资债券、放贷等,从而增加人民币债券的吸引力.

"更具吸引力的离岸市场人民币债券,将推动收益率曲线下移."他认为.

**远期汇市反应迅速**

放宽人民币风险监管此举在远期市场已引起波澜,人民币远期报价立刻上涨.

"消息公布後,远期人民币的买盘一下就多了不少,"一香港的中资银行交易员也称,"放宽这一限制将有利於离岸人民币金融市场的交易活跃度."

他表示,中国经济数据的乐观表现及金管局的这一措施,都增强了市场对人民币资产的兴趣.

香港时间17:03时,NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报6.3095,上日尾盘为6.3160元.

中国周二并公布了2011年宏观经济数据,去年第四季8.9%的增速超出市场预期.

不过,东方汇理高级战略师张淑娴则表示,这次放松对人民币风险监管的市场影响或许较为有限,因尽管此前执行10%的限制,但在计入储备资产方面此前已做了调整.(完)