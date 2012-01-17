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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 16:30 BJT

〔香港股市〕收高3.2%,因中国经济数据好於预期提振内地股市

路透香港1月17日电---港股周二收高,受内地市场强势提振.此前中国公布数据显示,2011年最後一季国内生产总值(GDP)成长高於预期,即使增幅为两年半来最低.

恒生指数.HSI收高3.24%至19,627.75点.恒生国企指数.HSCE大涨4.51%至10,962.42点.

沪综指.SSEC结束为期四天的跌势,录得2009年9月来最大涨幅,当日劲扬4.18%至2,298.38点,仅略低於2,300点阻力位.沪指上周曾止步于该阻力位.

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