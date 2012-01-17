〔香港股市〕收高3.2%,因中国经济数据好於预期提振内地股市

路透基点：中航租赁筹措4亿元人民币三年期贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
路透香港1月17日电---港股周二收高,受内地市场强势提振.此前中国公布数据显示,2011年最後一季国内生产总值(GDP)成长高於预期,即使增幅为两年半来最低.
恒生指数.HSI收高3.24%至19,627.75点.恒生国企指数.HSCE大涨4.51%至10,962.42点.
沪综指.SSEC结束为期四天的跌势,录得2009年9月来最大涨幅,当日劲扬4.18%至2,298.38点,仅略低於2,300点阻力位.沪指上周曾止步于该阻力位.
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
TOCOM的天然橡胶库存已降至六年多低位，泰国洪灾令产量减少，以及中国橡胶价格上涨吸引了部分供应，使得TOCOM库存面临数月内耗尽的风险。
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。