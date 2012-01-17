〔路透专访〕中兴通讯料今年智能手机出货翻倍,拟在华推Windows手机--高层

记者 黄运涛/李千仪

路透香港1月17日电---中国主要电信设备制造商和手机制造商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)高层周二称,2011年该公司的智能手机出货量已远超过1,200万部的原定目标,料今年智能手机出货量至少同比翻倍.

中兴通讯手机市场营销部部长吕钱浩在接受路透专访时做上述表示.他并透露,公司拟不迟於今年第三季度在中国市场推出搭载微软(MSFT.O)WINDOWS操作系统的智能手机.

"中国和美国市场会是今年智能手机增长的两大引擎."他说.

中兴正大力向利润丰厚的智能手机市场进军,其生产的智能手机大多采用谷歌(GOOG.O) Android操作系统.去年,中兴还在美国发布了WINDOWS智能手机.

根据ABI Research、IDC、Strategy Analytics等第三方调研机构发布的2011年第三季度报告,中兴均被列为全球第四大手机制造商,落後于诺基亚NOK1V.HE、三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS).