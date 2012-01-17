〔基金产业〕中国人寿富兰克林开展第三方资产管理业务,首推私募基金

路透香港1月17日电---中国最大资产管理公司--中国人寿资产管理在港子公司周二称,最近开展第三方资产管理业务,并推出首支私募基金,希望日後进一步拓展公募基金以及人民币合格境外机构投资者(RQFII)业务.

中国人寿资产管理与富兰克林邓普顿合资的中国人寿富兰克林资产管理於2007年初在港正式开业,主要为中国人寿集团、中国人寿股份(2628.HK)(601628.SS)以及中国人寿(海外)提供保险资金投资管理服务,截至2011年底其受托资产管理规模为376亿港元.

中国人寿富兰克林资产管理公司总裁陈东对记者表示,最近已开展第三方资产管理业务,首支为"特殊机会"的私募基金,主要针对新股及半新股、定向增发、大手配售等的投资机会.

"希望下一步推出公募基金,并等待取得RQFII资格,"他称,首批RQFII主要为中国证监会直辖的基金和证券公司,如果RQFII发展加快,保险公司的基金或者有望成为第二或第三批RQFII.

事实上,中国人寿富兰克林分别由中国人寿资产管理、富兰克林邓普顿和中国人寿(海外)持股50%、26%及24%.而中国人寿(海外)已在港经营人民币保单业务,对於RQFII这个人民币合理回流机制具一定需求.去年,中国人寿(海外)的保费收入超过100亿港元.

陈东称,近年受到中国人民币升值预期以及2008年金融海啸影响,合格境内机构投资者(QDII)对海外投资反应未见热烈,甚至出现QDII募集不到资金的情况.

对於今年香港投资市场前景,他认为目前股市估值处於历史低位,而企业业务仍有增长,故显现投资价值,该公司将采取灵活交易的投资策略,不排除在某个时点上加大股票投资的力度.(完)