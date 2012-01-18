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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 08:12 BJT

《香港报摘》--经济日报1月18日

* 头版头条:

--中国经济数据佳,基金追货意愿强,专家认为港股短期有机会挑战2万点水平.

* 其他:

--政府正就立法规管一手住宅物业销售进行公众谘询,运输及房屋局辖下地产代理监管局表明,今年内会推出执业通告,规管地产代理推销二手住宅时,统一以实用面积计价.房屋局认为有助於规管一手楼工作.

--中电信(0728.HK)董事长王晓初预计,今年其3G品牌天翼的终端需求将达8,000万台,当中3G智能手机将达4,500万台.若以此推断,3G智能手机今年销量将大升约1.7倍.

--绿城中国(3900.HK)发言人称确有低价售予浙江省舟山市原副市长张家盟一套房,但公司并未意图换取利益,无论是绿城中国或主席宋卫平均未受相关部门起诉.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 乔艳红

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