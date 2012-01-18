《香港报摘》--经济日报1月18日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--中国经济数据佳,基金追货意愿强,专家认为港股短期有机会挑战2万点水平.
* 其他:
--政府正就立法规管一手住宅物业销售进行公众谘询,运输及房屋局辖下地产代理监管局表明,今年内会推出执业通告,规管地产代理推销二手住宅时,统一以实用面积计价.房屋局认为有助於规管一手楼工作.
--中电信(0728.HK)董事长王晓初预计,今年其3G品牌天翼的终端需求将达8,000万台,当中3G智能手机将达4,500万台.若以此推断,3G智能手机今年销量将大升约1.7倍.
--绿城中国(3900.HK)发言人称确有低价售予浙江省舟山市原副市长张家盟一套房,但公司并未意图换取利益,无论是绿城中国或主席宋卫平均未受相关部门起诉.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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