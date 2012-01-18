〔香港个股〕经济学家巴曙松出任专业投资公司中国金融国际首席投资顾问

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港1月18日电---专业从事投资业务的香港上市公司－－中国金融国际(0721.HK)周二晚间公告,委任中国经济学家巴曙松为该公司的首席投资顾问.创资深学者与专业投资相结合之尝试.
公司公告称,巴曙松已与该公司订立了固定年期为一年的服务协议,将提供各种顾问服务,如编制金融市场发展及相关政策分析报告供本公司研究、担任本公司於中国小型贷款业发展研究方面的专家顾问,以及其他谘询服务.
巴曙松为博士生导师,国务院发展研究中心金融研究所副所长.
中国金融国际的公开资料显示,其主要从事投资於香港及中国地区成立或经营的上市及非上市公司.在资本运作、资产管理、投融资、证券市场等方面具有广泛的网路,并致力在中国大陆投资贷款、担保、资产管理等服务性金融事业.中国金融国际投资设立多家公司,主要分布在香港及中国大陆多个省市和地区.
此前其最新一笔投资为拆资20亿元人民币在西安市设立一家中小企业金融资服务平台.
公司H股周二收盘报0.5港元.(完)
--发稿 毕晓雯; 审校 丁淑琴
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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