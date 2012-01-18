《香港报摘》--信报1月18日

* 要闻版头条:

--内地千亿元养老金有望提早於首季度投入A股,加上内地经济数据出乎预期理想,以及人行启动逆回购确保春节前资金面充裕,市场憧憬长线基金将陆续入市,刺激A股飙升逾4%,创近28个月以来最大升幅.

* 其他:

--超大现代(0682.HK)继去年底被评级机构穆迪表示将撤销其评级後,停牌近四个月,昨天再被标普下调其企业及大中华区信用评级.标普称超大流动性及偿还一批可转债的能力不明朗,料超大要赎回更多可换股债.

--加拿大油企阳光油砂,上周再次获得港交所批准来港上市,但其集资金额便由早前市传集资最多的78亿港元,减至约39亿至54.6亿港元.

--访港旅客增加,酒店房价及入住受惠.香港酒店业主联会表示,去年酒店平均房价1,343港元,入住率约88%;今年可保持约85%,房价升6-10%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 丁淑琴

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]