《香港报摘》--信报1月18日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 要闻版头条:
--内地千亿元养老金有望提早於首季度投入A股,加上内地经济数据出乎预期理想,以及人行启动逆回购确保春节前资金面充裕,市场憧憬长线基金将陆续入市,刺激A股飙升逾4%,创近28个月以来最大升幅.
* 其他:
--超大现代(0682.HK)继去年底被评级机构穆迪表示将撤销其评级後,停牌近四个月,昨天再被标普下调其企业及大中华区信用评级.标普称超大流动性及偿还一批可转债的能力不明朗,料超大要赎回更多可换股债.
--加拿大油企阳光油砂,上周再次获得港交所批准来港上市,但其集资金额便由早前市传集资最多的78亿港元,减至约39亿至54.6亿港元.
--访港旅客增加,酒店房价及入住受惠.香港酒店业主联会表示,去年酒店平均房价1,343港元,入住率约88%;今年可保持约85%,房价升6-10%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 丁淑琴
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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