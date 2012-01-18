《香港报摘》--其他报纸重要消息1月18日

* 明报

--内地体育用品商--361度(1361.HK)公布,2011年第四季同店销售增长为9.4%,较第三季14%持续放缓,而且增长主要由售价上升拉动,销量反而有所下跌.第四季公司新增55间分店,亦是有史以来最低的增长.(B03)

* 星岛日报

--国企航母山东重工旗下的潍柴动力(2338.HK)宣布,已获得中国银监会批准,连同母公司山东重工集团、潍柴重机、山推工程机械及中国金谷国际信托,合组山东重工集团财务公司,注册资本10亿元人民币,其中包含1,000万美元.

* 苹果日报

--新加坡政府投资公司(GIC)日前首次减持体育用品商--李宁(2331.HK),其持股由6%微跌至5.99%.(B06)

--据悉,中国燃气(0384.HK)董事局於上周三(11日)召开董事会,检讨由中石化(0386.HK)与新奥能源(2688.HK)所提出全购建议所引发股东增持的最新进展,会上更重新确认每名董事在中石化及新奥提出收购一事上,保持独立性. (B07)

* 东方日报

--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)公布,去年累计原保险保费收入约为3,183亿元人民币,按年仅增1亿元. (B05)

* 文汇报

--中海油田服务(2883.HK)表示,预计今年业务将稳定增长,集团估计今年的资本开支将介乎40亿至50亿元人民币.(B02)

* 大公报

--德勤中国研究及洞察力中心总监杜志豪预期,本港今年的人民币存款将较去年倍增,至逾1万亿元,而随着本港愈多人民币产品,人民币的回报率亦会提升.(B01)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 丁淑琴

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