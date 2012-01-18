〔港报社评〕中国增长略缓,商机仍然不少--星岛日报1月18日

中国国家统计局公布去年末季经济数据,香港股市昨日在中国股市带动下,在兔年接近尾声时跃升600多点,显示数据所反映的经济表现令市场稍为安心.欧美需求疲弱,打击中国出口,市场因而对中国第四季经济表现预计得比较悲观.统计局昨天公布的数据,显示经济增长虽然连续三季放缓,第四季仍可达8.9%,比市场预期好,当中社会消费增长弥补了出口放缓的负面因素.

憧憬"放水"提防震荡.这个趋势,符合国家以推动内需来增强经济动力的方向,经济增长调低至比较稳妥的水平,显示宏观调控奏效.全年通胀率虽达5.4%,但是在7月高峰後逐步回落至现时低於5%的"目标区间"之内.整体经济未至脱轨,令港府多了回旋空间,透过各种措施促成今年经济"稳中求进".短期而言,继总理温家宝一句要提振股市信心後,市场出现”温市”效应,并且憧憬通胀受控後中央会放松银根,包括调低存款准备金率,但对中国大力放宽银根,现时仍不宜过分寄望.中期而言,今年秋天,中共将召开第18次全国代表大会,定下明年中国政府高层换届布局,市场估计现班子会全力做好交接工作.种种因素,激起投资者对今年中国经济和股市的憧憬.但是,其他国内外因素则促请大家乐观得来要保持审慎.中国国务院发展研究中心经济研究部长余斌,预计中国今年经济增长可达8.5%,但要包含两个假设,即没有全球性金融危机,及国内房地产市场走势大体稳定.

中国转型不强"保八".中国楼市由价稳量跌发展到现时价量皆跌,中国政府透过调控助其软陆,欧债危机则不由中国政府控制.欧元区内部估计经济会连续两季萎缩,外间预计短期内都不能摆脱困局,可能成为全球经济和市场震荡之源.长期而言,中央的第十二个五年规划,预计期内经济平均每年增长7%,显示市场过去以"保八"为目标的期望需要调整.香经济和市场过去大受中国增长之惠,中国未来增长呈现略为放缓的长期趋势,但经济总量日益可观,对港人来说,只要抓紧促进消费的增长亮点,值得把握的商机仍然不少.(A06)