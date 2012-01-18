〔港报社评〕中国保增长任务突出--文汇报1月18日

中国国家统计局昨日公布,中国去年第四季度增长8.9%,全年经济增长9.2%.中国在经济增速回落的情况下仍能保持9.2%的增长率,显示宏调生效,投资过热受控,经济实现软着陆.由於受欧债危机深化、美国经济复苏缓慢带来的冲击,中国经济面临严峻挑战,稳增长的任务更加突出,货币政策的适度放松势在必行.这会为中国的经济和香港的股市带来利好.

中国国家统计局公布的数据让世界喜忧参半,一方面中国经济增长仍超出市场预期,对市场带来憧憬,昨日在有关消息公布後,亚太股市普遍走高反映了市场的乐观情绪;另一方面,舆论也关注到中国经济去年连续四季回落,尤其是第四季增长放缓加快,担忧中国能否保持连续30年经济每年平均增长10%的神话.

中国经济去年出现了持续下滑的态势,第一季度GDP增长9.7%、第二季度增长9.5%,第三季度增长9.1%,第四季度增长8.9%,主要原因是外部需求减弱和主动宏观调控的结果.而中央加大宏调力度,实施紧缩政策,是有意扭转中国经济过去增长过快造成的结构性矛盾,包括投资过热、结构失衡、通胀高企、资产泡沫膨胀等弊端,令经济发展回归正轨.经济增长速度适度回落,有助於中国加大结构调整力度,也有助於转变经济增长方式,把促进经济增长的动力由以往的强调速度转变为到提高质量和效益上.

当然,今年影响经济稳定增长的内外风险增加,内部通胀中长期压力依然存在,中小企资金紧张,外围经济若进一步恶化,经济增长放缓的情况可能较之2008年金融海啸时有过之而无不及,再度出现企业大规模减产倒闭、大批工人失业,影响社会稳定.对此,中央未雨绸缪地调整经济发展策略,"稳增长"已成为今年中央经济工作的首要任务.相信通过稳增长和适度调控相结合,合理调整经济结构,管理通胀预期,中国经济仍能保持平稳较快发展.(A05)