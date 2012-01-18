〔港报社评〕政府须择善固执,空气质素才有望改善--明报1月18日

港府宣布更新空气质素指标,较现行实施了25年的指标,新指标算是较严格,不过,仍然只是处於世卫建议的较宽松水平,指标是否订得太低,值得斟酌.另外,新指标能否改善空气质素,关键在政策措施是否得力有效,证诸过去数年,港府有一些措施,未见积极推动,致使路边空气质素不仅未见改善,反而有恶化之势.港府要坐言起行,择善固执,勿因循怯懦,应该推动有力政策措施,以超越宽松指标之志,改善空气质素.

市民知道环保要付代价,只盼港府有为积极领导.先不论执行成效,单就政策目标而言,香港较中国差了一大截,事实上,到香港2017年实施新标准之时,随着环保要求日益严格,届时世卫标准可能已经提高,到时香港更滞後於国际标准.香港是国际大都会,在空气质素方面,本应有走在时代前头的志气,现在连"见贤思齐"都做不到,在国际标准敬陪末座,确切反映港府官员的识见和视野,与国际大都会应有素养和要求,有一定落差.

3年前,港府推出19项空气质素改善措施之时,曾经估算全部落实而收效,预期电费会加20%,巴士票价加15%.环保需要社会整体付出代价,市民知之,只要合理,相信都不吝付出,期望港府勿再畏畏葸葸,要积极推动政策措施,改善空气质素.例如重整巴士路线.其实,每一年都有事务,难道港府就什麽都不做?这些只是港府回避问题的藉口,有担当的港府不应以此来推卸责任.(A04)