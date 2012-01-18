〔港报社评〕转型政策防摇摆,长降速势已成--信报1月18日

中国国家统计局公布,去年经济增长9.2%,较2010年10.4%下跌1.2个百分点;分季度比较,首季增长9.7%,次季9.5%,三季9.1%,到末季滑落至8.9%,创两年来新低.可以看到,中国经济增速相对放缓之势无可避免,今年推动成长结构向内生自主增长”转型的政策,方向性转变的发展风险不宜小觑.从2000年至2005年,中国的消费率持续下降至52%,迄今比重变化不大,反映中国目前调整结构,刺激内需,加强消费拉动增长需要更大的政策力度.再看投资率,相对表现强劲,但由此促进的经济高速增长,显然是?牲部分消费来.若从过去10年资本回报率辗转下降的角度看,投资来源主要来自国内储蓄,不仅意味把中国消费挤掉,更重要一点是,低投资回报所创造的总需求,可持续性发展的基础十分薄弱.

统计局发言人昨天表示,去年"十二五"开局之年,中国"以转变发展方式为主线","积极的财政政策和稳健的货币政策",实现了稳定增长.预料今年发展模式仍以此为大方向.印证去年底举行的中央经济工作会议,为未来五年发展"定调",强调"稳中求进","经济增长由政策刺激向自主增长有序转变".所谓自主增长,是调整以出口导向为主及中国政府主导投资为主刺激经济增长的策略.过去为应对金融危机,中国政府大力刺激内需,推出四万亿元人民币刺激计划,固定资产投资从2009年第三季33%,回落至去年底约24%,3年来靠中国政府主导的投资刺激,不仅蕴含投资浪费,更削弱市场搜寻企业创新和资源有效配置的优化机会.经济增长速度过高,改变经济发展模式和结构调整相对更为困难.

在内部固有结构的约束条件下--包括偏低消费率、城镇居民可用收入增长迟缓、中国政府控制庞大社会资源挤掉私营部门发展空间、地区发展差异巨大,加上今年全球经济景气灰蒙、国际金融动荡,使中国靠资本和劳动力积累的投资驱动型增长,向提高生产率驱动增长模式转型,刺激内部消费,在源源而来的不确定性中,於求变过程,容易出现政策摇摆,进退失据,成为今年中国经济波动与增速急遽滑落最大的风险来源(A02)