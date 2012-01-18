〔港报财经评论〕旧时虽堪怀缅,欧猪回头太难--信报1月18日

旧时虽堪怀缅,欧猪回头太难/ 习广思

欧洲坏消息依然不断,欧罗弱势依然,而且投机性净短仓持续增加,美债德债告诉大家避险需求未改,但市场有分裂症,股市免疫症发生,欧美股市照升无异.再说,由温总出口术开始,这轮港股反弹已经是由A股带动,温总要整顿股市固然是长久路途,但中国内地消息持续,而且不断呼应领导人路线图.沪深300指数单日抽升4.9%,一是有传千亿养老基金即将入市买股,二是第四季GDP数据炒作,三是憧憬新春前央行放水.股市虚虚实实,这三件事都是憧憬多於实际,但炒得起的股,就是该买的股,中铝(2600.HK)、江铜(0358.HK)、紫金(2899.HK)的A股涨停板,久违的升势.尽管港股昨天出现突破,但当阁下看见市况有点眼花时,不入市固然感觉走宝,入市却仍然担心风险.事实上,股市气氛好转,但此际再入市,恒指在20,000点关口前,买股不买市,买卖要频密,两个策略都重要.自从央行在12月初调低存款准备金率後,内银股开始回升,先是买细不买大,好几只内银股突破250天线,昨天大型内银急追,但重农行(3618.HK)动力减慢,14天RSI升逾70,已见些许超买,板块内股份在轮动,要追要炒的话,要跟住轮动节奏.另一短跑好手是内房,其行业基础未有改善,但大市炒落後时总有它的份儿.

当然,昨天市况至具标志性及突破的是,众多原材料资源股被炒起.第四季GDP是8.9%,到底与8.7%有多大分别,也就不去考究了,但自10月反弹後,与经济关系密切的资源股并非焦点,但先是油股升、後有钢铁股,落後的中铝亦起步.相反,去年受追捧的电讯股,即使不再跌,也会是跑输的几只.由航运股到钢铁股,及至原材料股,市场由半信半疑开始,到发现相信得太迟,到最後会发现信不信并非重点,股价告诉大家,要炒反弹时,它们都是中短途跑手.它们是否有能耐转势尚且後话,但眼前买股不买市,应该多加留意这些周期性股份,想不能想的事,逆市买群众不买的股份.

怀念旧时光的不止是意大利人.大约一个月前,德国最大保险商Allian委托研究机构TNS Infratest进行调查,结果只有30%受访德国人信任欧罗,36%有一定信任程度,姑且计66%罢.另一份民意调查则显示,有54%受访德国人希望重回马克年代.1月初,另一项民意调查显示,有近70%受访西班牙人认为,加入欧罗有害无利,转用欧罗後的物价教西班牙吃不消.(B01)

----------------------------------------------------------------------------------------

欧债危机危中有机/ 苏子

目前全球金融市场、投资者以至普罗市民已经高度注视着欧债危机的发展情况,"欧债危机"中的"危"字应该已不用太过担心了,反而更应该集中注视那个"机"字,看看在目前这种因欧债危机而欠缺信心的大环境里,有什麽可以食大茶饭的获取暴利机会.眼下欧债危机最恐怖的并不是出现违约事件,而是欧罗突然瓦解,即世上不再存有欧罗的情况.不过,从德国以至欧罗区众多成员国目前对处理欧债危机的认真态度来看,已经排除在可见将来欧罗突然出现瓦解的可能性.只要欧罗瓦解的可能性在可见的将来出现的机会率趋於零,那已经炒作第三个年头的欧债危机,反而可以视为危中有机,趁低吸纳高风险资产的获利良机.

只要欧罗没有瓦解,那各大小投资者所忧虑像雷曼倒闭般的黑天鹅事件便不会出现,高风险资产价格将有极高机会在市场一片看淡声中作出绝地反弹的情况.目前市场仍然高度关注欧债危机的进展情况.对於市场上众多的大看淡的投资者而言,除非可以有一套市场认同的解决危机方案出现,否则,要改变这些大看淡的投资者的悲观态度,可说是非常困难.不过,大家可会想到,到了真的可以出现一套大家一致认同的危机解决方案时,届时高风险资产价格会否已经升到了一个把众多大看淡的投资者挟至不似人形的水平?相信出现此可能性的机会实在不容抹煞.目前的高风险资产一旦展开较为持久的上升市,相信只有那些可以克服恐惧心理并有胆识持货过市的投资者才可以取得丰厚的回报.但所谓高风险高回报,在目前欧债危机仍未获得真正解决的大前提下,投资者自然难免要承受较高的市场波动风险,而此风险之高,甚至会把投资者甚为正面的心理质素亦扭转.因此,投资者即使有胆识持货过市,亦要记着不能过量买卖,尽量把杠杆比率降至自己可以睡得着的水平,否则可能会出现看对了市场走势但结果要输钱的惨况.

上周五大跌市的大部分失地,最高曾见1.2801,并已升破10天SMA的1.2765阻力.如昨晚欧罗兑美元可以继续保持在10天SMA以上波动,到收市时亦未见10天SMA得而复失,料汇价的短期走势仍可看高一线,进一步突破20天SMA的1.2855关键阻力的机会甚高.(B06)