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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 09:10 BJT

〔香港个股〕李宁股份停止买卖--交易所

路透香港1月18日电--香港交易所周三公告,中国体育用品商李宁有限公司(2331.HK)股份自上午九时正起暂停买卖.未知悉原因.

停牌前,李宁周二收6.72港元.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴

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