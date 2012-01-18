版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 09:40 BJT

〔香港股市〕恒指开盘微升,金融类股走强

路透香港1月18日电---香港股市周三高开,因投资者重新青睐大盘股,尤其是中资银行股,因寄望政府会进一步放宽政策.乐观情绪提振港股在下周的农历新年假期之前上涨.

恒生指数.HSI开盘升0.12%,报19,651.59点.恒生国企指数.HSCE开盘跌0.17%,回吐周二4.5%的部分涨幅.(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐