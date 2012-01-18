〔香港新股〕太古地产首日登场股价造好,留意中港收购机会(更新版)

(新增管理层言论和背景)

* 首日挂牌股价最多曾涨11.3%

* 未有即时集资需要

* 留意中港两地收购机会

路透香港1月18日电---由综合企业太古股份(0019.HK)分拆上市的太古地产(1972.HK)周三首日登场股价造好,公司称正留意中港两地的收购机会,目前虽没有集资计划,但上市後可让公司在有需要时,能及时在市场融资.

"我们目前没有在资本市场集资的计划,去年我们出售了九龙塘又一城的商业项目後,有绝对足够的资金."太古地产主席白纪图(Christopher Pratt)在记者会表示.

太古地产主要在香港及中国从事商业房地产开发及营运,亦参与住宅物业开发和投资酒店项目.该公司是次以介绍形式上市,由太古以特别股息的方式,分派太古地产股份予现有股东,并不涉及由太古地产发行股份.

太古地产早盘最高曾升至18.7港元的盘中高位,较开盘价16.8港元高出11.3%.香港时间15:03股价回软至17.58港元.大盘恒生指数.HSI微涨0.07%.

里昂证券稍早的报告称,将太古地产的每股资产净值(NAV)折让两成,计算其目标价为每股21.5港元.但因太古於除权日之後股价跌至较NAV折让四成,而竞争对手恒隆地产(0101.HK)和置地(HKLD.SI)的股价折让亦达30-40%,估计太古地产将以每股17-18港元的水平交易.

**伺机收购**

太古地产为拥有香港最多已落成写字楼楼面的地产商,新鸿基地产(0016.HK)居次.截至去年9月底止,太古地产应占的楼面面积合共约为3,300万平方尺,其中约2,710万平方尺为投资物业,包括楼面面积约1,910万平方尺的已落成投资物业及楼面面积约800万平方尺的发展中或持作未来发展投资物业.旗下投资物业的出租率达97%.

太古行政总裁郭鹏(Martin Cubbon)表示,看到香港和中国内地都有土地收购的机会,而中国政府对房地产的调控已令地价有所调整,料调整尚未完结,公司在内地亦有多支队伍物色投资机会.

截至2011年6月底止半年,太古地产在撇除投资物业重估的基本溢利为23.54亿港元,2010年全年为47.82亿港元.公司在上市文件中透露,目前拟将基本溢利约一半作为股息分派.

目前,太古地产的公众持股量只约为10.28%,低於上市规则要求的25%.但该公司已获得联交所给予酌情权,容许其公众持股比例处於较低的百分比.

太古地产於2010年曾计划上市但最终因市况欠佳而叫停,这次以介绍形式卷土重来.白纪图表示,发行新股的话往往要以较资产折让较大的价格出售股份,这亦是公司此前叫停上市的原因之一.但公司去年是以高於资产值的价格出售又一城项目,提供即时的资金.

太古股份去年中将旗下九龙塘大型购物及商业综合项目"又一城"100%权益予新加坡基金丰树产业(Mapletree),作价达188亿港元,而太古账面获利16.3亿港元.[ID:nCH0070673]

在完成分拆後,太古仍持有太古地产约82%股权,而英国太古集团则持有约8%.

英资背景的太古地产成立於1972年,五年後首次在香港联交所上市,其後於1984年被大股东太古私有化并撤销上市地位.(完)