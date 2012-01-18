〔中港个股〕中海油田服务称今年资本开支基本持平,在建船舶发生事故

路透香港1月18日电---中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)称,预计今年的资本开支将介乎40-50亿元人民币,与去年目标47.2亿元大致相若.此外,其一艘在建船舶发生事故,并已启动保险索赔程序.

中海油服周二晚的公告称,由武昌船舶重工承建的"海洋石油682"在武船南通基地码头发生事故,导致船舱进水及造成坐底,中海油服与武昌船舶正调查事故原因,惟该事故未造成环境污染.

该艘船舶为中海油服投资约7.4亿元人民币建造的大马力深水三用工作船.中海油服对此建造项目投了全额保险,并已启动相关的索赔程序,建造方将负责在交付该船前妥善保管.

"该事故将不会对公司的财务状况或营运有任何重大不利影响."公告称.

另外,中海油服称,今年90%以上大型装备的作业合同已经确定,预期业务量将稳定增长.

中海油服H股早盘初段跌1.88%,报12.56港元;其A股则升0.44%,报15.94元人民币.(完)

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