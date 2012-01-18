〔中港个股〕中海油田服务称今年资本开支基本持平,在建船舶发生事故

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港1月18日电---中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)称,预计今年的资本开支将介乎40-50亿元人民币,与去年目标47.2亿元大致相若.此外,其一艘在建船舶发生事故,并已启动保险索赔程序.
中海油服周二晚的公告称,由武昌船舶重工承建的"海洋石油682"在武船南通基地码头发生事故,导致船舱进水及造成坐底,中海油服与武昌船舶正调查事故原因,惟该事故未造成环境污染.
该艘船舶为中海油服投资约7.4亿元人民币建造的大马力深水三用工作船.中海油服对此建造项目投了全额保险,并已启动相关的索赔程序,建造方将负责在交付该船前妥善保管.
"该事故将不会对公司的财务状况或营运有任何重大不利影响."公告称.
另外,中海油服称,今年90%以上大型装备的作业合同已经确定,预期业务量将稳定增长.
中海油服H股早盘初段跌1.88%,报12.56港元;其A股则升0.44%,报15.94元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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