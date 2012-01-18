〔香港新股〕太古地产称暂无集资计划,因出售又一城项目後资金足够

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透香港1月18日电---由综合企业太古股份(0019.HK)分拆上市的太古地产(1972.HK)周三称,目前没有在资本市场集资的计划,因去年出售九龙塘又一城项目有足够资金.
太古地产主席白纪图(Christopher Pratt)在记者会作上述表示.
太古股份去年7月称旗下九龙塘大型购物及商业综合项目"又一城"100%权益予新加坡基金丰树产业(Mapletree),账面获利16.3亿港元.[ID:nCH0070673]
太古地产主要在香港及中国从事商业房地产开发及营运,亦参与住宅物业开发和投资酒店项目.该公司是次以介绍形式上市,今天首日挂牌以16.8港元开出第一口价後,股价走高,最高曾升至18.70港元.早盘尾段报17.84港元,较开盘价涨6.2%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0