〔香港新股〕太古地产称暂无集资计划,因出售又一城项目後资金足够

路透香港1月18日电---由综合企业太古股份(0019.HK)分拆上市的太古地产(1972.HK)周三称,目前没有在资本市场集资的计划,因去年出售九龙塘又一城项目有足够资金.

太古地产主席白纪图(Christopher Pratt)在记者会作上述表示.

太古股份去年7月称旗下九龙塘大型购物及商业综合项目"又一城"100%权益予新加坡基金丰树产业(Mapletree),账面获利16.3亿港元.[ID:nCH0070673]

太古地产主要在香港及中国从事商业房地产开发及营运,亦参与住宅物业开发和投资酒店项目.该公司是次以介绍形式上市,今天首日挂牌以16.8港元开出第一口价後,股价走高,最高曾升至18.70港元.早盘尾段报17.84港元,较开盘价涨6.2%.(完)