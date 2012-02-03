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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 12:38 BJT

****敬告客户:中国信用市场综述--PDF版本****

亲爱的3000 Xtra客户，您好：
 
  中国信用债市场发展迅速,市场规模不断扩大,参与机构也日渐增加.路透中文每周五发出
"中国信用市场综述",回顾一周的信用债市场运行动态及重要事件,并展望未来市场趋势.

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