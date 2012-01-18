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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 13:30 BJT

〔香港个股〕恒基地产今年香港房地产销售目标160亿港元,较上年减约7%

路透香港1月18日电---香港主要发展商--恒基地产(0012.HK)周三表示,今年香港房地产的预售目标为160亿港元,较上年减少约7%,这是因为今年将以中价住宅单位为主.

恒地营业部总经理林达民在记者会上并表示,公司2011年香港房地产销售额为172亿港元.

中午收盘时,恒地涨1.08%至42.05港元,过去一个月来涨12.74%;大盘恒生指数.HSI涨0.30%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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