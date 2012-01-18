〔香港个股〕恒基地产今年香港房地产销售目标160亿港元,较上年减约7%

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透香港1月18日电---香港主要发展商--恒基地产(0012.HK)周三表示,今年香港房地产的预售目标为160亿港元,较上年减少约7%,这是因为今年将以中价住宅单位为主.
恒地营业部总经理林达民在记者会上并表示,公司2011年香港房地产销售额为172亿港元.
中午收盘时,恒地涨1.08%至42.05港元,过去一个月来涨12.74%;大盘恒生指数.HSI涨0.30%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0