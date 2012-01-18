〔香港个股〕恒基地产今年香港销售目标按年减约7%,因中价项目增(更新版)

(新增细节)

* 今年香港房地产销售目标160亿港元

* 较去年略减,因以销售中价住宅为主

* 料上半年楼市平稳

路透香港1月18日电---香港主要发展商--恒基地产(0012.HK)周三表示,今年香港房地产的预售目标为160亿港元,较上年录得的销售额减少约7%,因今年推售的主要为中价住宅单位.

恒地营业部总经理林达民在记者会上表示,公司2011年香港房地产销售额为172亿港元,涉及855个单位;而今年则计划推售2,600个单位,料涉及金额160亿港元,这包括了公司全资、合资和旗下香港小轮(0050.HK)的项目.

"我们在项目前期策略时已预期在2012年,中价住宅会较能迎合市场(需要)."他说,今年推售的楼盘平均面积约700平方尺.

大型地产商新鸿基地产(0016.HK)此前预期,公司去年7月至今年6月底止2011/12年度的销售目标为320亿港元,其中逾八成来自香港.[ID:nCH0089897]

香港的楼市自去年第四季起出现降温,因受到欧美经济前景不明朗拖累本地经济放缓,及政府对房地产市场的压抑措施及增加土地供应影响.去年全年香港楼价约升9%.

林达民称,相信今年上半年楼市表现仍然平稳,假如市场供求趋於平衡,不失为入市的机会.

恒地周三收盘涨0.72%,报41.9港元,过去一个月来涨12.74%;大盘恒生指数.HSI收高0.3%.(完)

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