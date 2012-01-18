版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 16:26 BJT

〔香港股市〕受保险股支撑收升0.3%,未受内地股市影响

路透香港1月18日电---港股周三持坚,受保险类股支撑,尽管投资者在下周农历新年前情绪变谨慎,令内地股市回吐上日部分涨幅.

恒生指数.HSI收高0.3%至19,686.92点.恒生国企指数.HSCE则微跌0.09%至10,952.60点.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐